Минздрав проведет расследование фактов продажи вакцины Pfizer

Министерство здравоохранения инициирует служебное расследование по факту возможной продажи вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech в одной из частных клиник Киева.
Как сообщается на сайте ведомства, информация о возможной продаже этой вакцины получена от представителей СМИ.
Министерство не уточняет, о каком факте идет речь.
Вместе с тем пользователи социальных сетей публикуют фотографии их вакцинации вакциной Pfizer с упоминанием столичной клиники Verum Expert Clinic.
«Вакцинация — это единственный эффективный способ побороть пандемию. Государство гарантирует защиту от коронавирусной инфекции всем желающим, но из-за дефицита вакцин во всем мире предоставляет доступ к иммунизации постепенно. Торговать вакцинами сегодня — значит подвергать смертельной опасности тех, кому была нужна именно эта доза», — приводятся на сайте Минздрава слова министра здравоохранения Виктора Ляшко.
При этом он подчеркнул, что Минздрав наращивает инфраструктуру и привлекает к вакцинации частные медучреждения и врачей-ФЛП. Частные клиники могут сформировать пункты прививок или мобильные бригады по иммунизации от COVID-19 и вакцинировать граждан в разных регионах страны, заключив контракты с НСЗУ. В соответствии с этим они получают те или иные виды вакцин для работы.
В настоящее время в пунктах и центрах вакцинации доступны вакцины AstraZeneca (Covishield, SKBio) и CoronaVac от Sinovac Biotech.
Вакцина Comirnaty / Pfizer-BioNTech доступна для иммунизации только силами мобильных бригад. Этой вакциной прививают некоторые группы риска, педагогов и организованные коллективы, которые зарегистрировали свои заявки в контакт-центре МОЗ.
Всего с начала кампании по вакцинации проведены 3 092 168 прививок. Первую дозу получили 2 136 561 человек, полностью завершили вакцинацию 955 607 человек.
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