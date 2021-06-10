Европарламент призвал отменить права интеллектуальной собственности на COVID-вакцины

Депутаты Европейского парламента в резолюции высказались за временную отмену прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID для ускорения вакцинации в мире, говорится в заявлении ЕП.
Резолюцию по итогам дебатов на июньской пленарной сессии в Страсбурге поддержали 355 депутатов, 263 проголосовали против, 71 парламентарий воздержался.
«С целью распространения вакцин во всем мире, Европарламент призывает к временной отмене права на интеллектуальную собственность на вакцины против COVID-19», — указывается в документе. По мнению депутатов, «отмена патентов позволит улучшить доступ к вакцинам в мире по доступным ценам».
«Для наращивания мирового производства вакцин на долгосрочной основе необходимо обеспечить передачу ноу-хау и технологий», — отметили в Европарламенте.
Депутаты также призвали США и Великобританию снять запрет на экспорт вакцин и сырья для их производства.
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