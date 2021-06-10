ЕС уже полностью вакцинировал 100 млн граждан

Государства ЕС полностью вакцинировали от коронавируса около 100 млн своих граждан. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Карбис-Бэй (Великобритания) в преддверии саммита Группы семи (G7), который пройдет 11-13 июня.

«Евросоюз уже полностью вакцинировал 100 млн своих граждан, и почти 50% взрослого населения сообщества вакцинированы одной дозой», — заявила фон дер Ляйен.

Напомним, что с начала прививочной кампании в Украине привито 1 364 568 человек, из них получили 1 дозу — 1 364 566 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 180 453 человека.