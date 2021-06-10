Харьковский облсовет передал в собственность города стадион «Металлист»

Коммунальное предприятие «Областной спортивный комплекс «Металлист» передано из совместной собственности территориальных громад сел, поселков, городов Харьковской области в коммунальную собственность территориальной громады Харькова.

«Передать... с взятием обязательств использовать по целевому назначению и не отчуждать в частную собственность», — говорится в решении Харьковского облсовета, принятом на сессии в четверг.

Решение было принято без доклада и обсуждения в сессионном зале.

Как указано в пояснительной записке к проекту решения, оно принимается в частности с целью сохранения целостности стадиона «Металлист», развития футбола, а также с учетом необходимости организационного обеспечения подготовки сборных команд по различным видам спорта и их резерва для обеспечения организации и проведения областных, всеукраинских и международных спортивных соревнований и других спортивно-массовых мероприятий.

Как сообщалось, 21 апреля Харьковский горсовет обратился к облсовету с ходатайством о безоплатной передаче в коммунальную собственность территориальной громады Харькова движимого и недвижимого имущества стадиона «Металлист», которое является совместной собственностью территориальных громад области и закреплено за КП «Областный спортивный комплекс «Металлист» на правах хозяйственного ведения.

Горсовет также инициировал передачу из государственной в коммунальную собственность движимого и недвижимого имущества, конфискованного у ПАО «Футбольный клуб «Металлист», ООО «Металлист Холдинг» и ООО «Металлист-Арена» и обратился к Кабинету министров с инициативой-предложением о передаче ему полномочий по управлению корпоративными правами, конфискованными у перечисленных организаций.

Ранее, в октябре 2017 г. генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что харьковский футбольный клуб «Металлист» возвращается из собственности опального украинского бизнесмена Сергея Курченко в госсобственность. Он уточнил, что речь идет о спецконфискации имущественных прав ФК «Металлист» на сумму 200 млн.долл

11 апреля 2018 года распоряжением Кабинета министров Украины имущественные комплексы, конфискованные у ПАО «Футбольный клуб «Металлист», ООО «Металлист Холдинг» и «Металлист арена» были отнесены к сфере управления облгосадминистрации.

В начале января 2020 года помещения на стадионе «Металлист» в Харькове и тренировочная база одноименной футбольной команды в поселке Высоком, которые были конфискованы у Сергея Курченко, были зарегистрированы в Государственном реестре недвижимого имущества. Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер заявил, что все эти активы будут переданы в управление нового государственного предприятия.

В феврале 2020 года Кучер подписал распоряжение о создании государственного предприятия «Харьков-Арена».

Предметом деятельности предприятия является организация деятельности спортивных клубов, предоставление услуг бронирования и связанных с туристическими услугами, обеспечение функционирования спортивных сооружений, организация и проведения спортивных соревнований различного уровня, создание условий для обеспечения учебно-тренировочного процесса спортсменов, организация и проведение спортивных, культурно-массовых и концертно-зрелищных мероприятий, проведение торговых ярмарок, журналистская и пиар-деятельность и др. Уставной капитал составляет 1 тыс.грн.