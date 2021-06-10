Войти
Путин боится ракет НАТО в Харькове и Днепропетровске
дружба народов
Путин боится ракет НАТО в Харькове и Днепропетровске
Трамп одобрил решение Нигерии о приостановке работы Twitter
резонанс
Трамп одобрил решение Нигерии о приостановке работы Twitter

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

регионы
RSS

Харьковский облсовет передал в собственность города стадион «Металлист»

305
Харьковский облсовет передал в собственность города стадион «Металлист»

Коммунальное предприятие «Областной спортивный комплекс «Металлист» передано из совместной собственности территориальных громад сел, поселков, городов Харьковской области в коммунальную собственность территориальной громады Харькова.

«Передать... с взятием обязательств использовать по целевому назначению и не отчуждать в частную собственность», — говорится в решении Харьковского облсовета, принятом на сессии в четверг.

Решение было принято без доклада и обсуждения в сессионном зале.

Как указано в пояснительной записке к проекту решения, оно принимается в частности с целью сохранения целостности стадиона «Металлист», развития футбола, а также с учетом необходимости организационного обеспечения подготовки сборных команд по различным видам спорта и их резерва для обеспечения организации и проведения областных, всеукраинских и международных спортивных соревнований и других спортивно-массовых мероприятий.

Как сообщалось, 21 апреля Харьковский горсовет обратился к облсовету с ходатайством о безоплатной передаче в коммунальную собственность территориальной громады Харькова движимого и недвижимого имущества стадиона «Металлист», которое является совместной собственностью территориальных громад области и закреплено за КП «Областный спортивный комплекс «Металлист» на правах хозяйственного ведения.

Горсовет также инициировал передачу из государственной в коммунальную собственность движимого и недвижимого имущества, конфискованного у ПАО «Футбольный клуб «Металлист», ООО «Металлист Холдинг» и ООО «Металлист-Арена» и обратился к Кабинету министров с инициативой-предложением о передаче ему полномочий по управлению корпоративными правами, конфискованными у перечисленных организаций.

Ранее, в октябре 2017 г. генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что харьковский футбольный клуб «Металлист» возвращается из собственности опального украинского бизнесмена Сергея Курченко в госсобственность. Он уточнил, что речь идет о спецконфискации имущественных прав ФК «Металлист» на сумму 200 млн.долл

11 апреля 2018 года распоряжением Кабинета министров Украины имущественные комплексы, конфискованные у ПАО «Футбольный клуб «Металлист», ООО «Металлист Холдинг» и «Металлист арена» были отнесены к сфере управления облгосадминистрации.

В начале января 2020 года помещения на стадионе «Металлист» в Харькове и тренировочная база одноименной футбольной команды в поселке Высоком, которые были конфискованы у Сергея Курченко, были зарегистрированы в Государственном реестре недвижимого имущества. Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер заявил, что все эти активы будут переданы в управление нового государственного предприятия.

Читайте также: УЕФА потребовал убрать с формы Украины слоган «Героям слава»

В феврале 2020 года Кучер подписал распоряжение о создании государственного предприятия «Харьков-Арена».

Предметом деятельности предприятия является организация деятельности спортивных клубов, предоставление услуг бронирования и связанных с туристическими услугами, обеспечение функционирования спортивных сооружений, организация и проведения спортивных соревнований различного уровня, создание условий для обеспечения учебно-тренировочного процесса спортсменов, организация и проведение спортивных, культурно-массовых и концертно-зрелищных мероприятий, проведение торговых ярмарок, журналистская и пиар-деятельность и др. Уставной капитал составляет 1 тыс.грн.

Металлист, Харьков
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 10 июня 2021
Среда, 9 июня 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Николай Васильковский
Николай Васильковский
журналист

Ахметов, Пинчук, Зеленский… кто зарабатывает сотни миллионов в РФ

Знаете, почему Украина будет торговать с Россией, что называется, «в любую погоду»? Потому что товарооборот между Украиной и РФ в 2020 году – это 7,3 миллиарда долларов (это данные Государственной таможенной службы). Потому что на торговле с Россией зарабатывает вся первая сотня украинских бизнесменов. И если в Кабмине только рискнут посягнуть на доходы Ахметова, Пинчука и других, то и премьер Шмыгаль, и весь экономический блок правительства полетят из здания на Грушевского 12/2 как пробка.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

История «Прикарпатзападтранс» без эмоций

Эмоциями в этой истории являются санкции со стороны СНБО. А эмоции – плохой помощник для профессионалов, даже если они по профессии комик и ветеринар.
Роман Губриенко
Роман Губриенко
журналист

Паломничество по «духовной навигации»

12-й фильм стал заключительной частью 1-го сезона авторского проекта Оксаны Марченко "Паломница". В качестве внимательного наблюдателя, который отслеживал проект с самого начала, хочется отметить, что итоговый выпуск цикла и символично, и композиционно подвел очень важный итог всего первого сезона.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016