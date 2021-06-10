В Украину не будут пускать иностранцев, привитых вакциной «Спутник V»

Вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V» не дает права на въезд на Украину, так как вакцина не включена в перечень ВОЗ, сообщила в четверг пресс-служба Государственной пограничной службы.

«За последние два дня в пунктах пропуска через государственную границу Украины наблюдаются случаи, когда из-за рубежа пытаются въехать иностранцы с документами об иммунизации вакциной „Спутник V“. Подчеркиваем, такой документ не дает права на въезд в Украину, поскольку данная вакцина не включена в перечень ВОЗ», — говорится в сообщении.

В погранслужбе сообщили, что для въезда в Украину иностранцы, кроме обязательного полиса страхования от COVID-19, должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста, который провели не более чем за 72 часа до пересечения государственной границы, или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, выданного на английском языке или с переводом на английский язык.

Российская вакцина «Спутник V» одобрена сейчас в 67 странах.