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В странах Европы полностью вакцинированы от коронавируса 17% населения

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В странах Европы полностью вакцинированы от коронавируса 17% населения

Только 30% жителей Европы получили первую дозу вакцины от нового коронавируса, 17% иммунизированы полностью. Об этом заявил в четверг директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на брифинге в Копенгагене, который транслировался в Youtube.

По его словам, за последние полгода в Европейском регионе было применено 400 млн доз вакцин. «Этим летом вакцинация будет осуществляться быстрее. На сегодняшний день 30% населения Европы получило по крайней мере одну дозу вакцины, а 17% завершили вакцинацию. Однако число вакцинированных недостаточно для того, чтобы защитить Европу от всплеска заболеваемости. Дистанция для достижения по меньшей мере 80% вакцинированных среди взрослого населения все еще значительна. Мы также должны помнить, что вакцинация не предотвращает автоматически угрозу заражения, а сокращает вероятность тяжелого течения болезни», — сказал Клюге.

Глава Европейского регионального бюро ВОЗ отметил, что в течение двух месяцев подряд наблюдается снижение числа госпитализаций и летальных случаев среди заразившихся. «Впервые с прошлой осени на прошлой неделе количество новых летальных случаев оказалось значительно ниже 10 тыс. Но мы также должны признать, что это не означает, что мы вне опасности. В связи с увеличением числа общественных мероприятий, большей мобильностью населения, проведением крупных фестивалей и спортивных турниров в ближайшие дни и недели Европейское региональное бюро ВОЗ призывает к осторожности», — указал он, добавив, что только «комбинация мер по охране здоровья населения и вакцинация» являются действенным способом для выхода из пандемии.

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Напомним, что с начала прививочной кампании в Украине привито 1 364 568 человек, из них получили 1 дозу — 1 364 566 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 180 453 человека.

ВОЗ, вакцинация
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