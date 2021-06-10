Индекс S&P 500 обновил очередной максимум

Фондовый рынок США открылся ростом в начале торгов в четверг, 10 июня. В ходе торговой сессии индикатор обновил исторический рекорд, который теперь составляет 4248,93 пункта. Прежний максимум был зафиксирован 7 мая (4238,04 пункта).
Dow Jones Industrial Average растет на 0,69%, до 34 684,63 пункта, Nasdaq Composite — на 0,75%, до 14 016,24 пункта.
Ранее американские власти опубликовали данные по инфляции, согласно которым индекс потребительских цен вырос на 5% по итогам мая в годовом выражении. Показатель превысил прогнозы экспертов, ожидавших значения в 4,7%, и достиг максимальных темпов роста с августа 2008 года, когда он составлял 5,4%.
Несмотря на негативное для рынков ускорение инфляции, инвесторы сохраняют оптимизм, надеясь, что в ближайшие месяцы темпы роста инфляции будут снижаться.
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