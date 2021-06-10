МВФ ждет большего прогресса от Украины

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) по-прежнему находятся в тесных дискуссиях по программе stand by, направленных на завершение ее первого пересмотра и выделение второго транша, сообщил представитель МВФ Джерри Райс.
«Определенный прогресс достигнут, но для завершения первого пересмотра нужно больше», — сказал он на традиционном брифинге в Вашингтоне в четверг, сообщает Интерфакс-Украина.
Райс, не раскрывая деталей, напомнил, что целью оговоренных в рамках программы мер является, в частности, улучшение управления в Нацбанке и законодательства о банковском надзоре, среднесрочное снижение бюджетного дефицита, усиление антикоррупционной вертикали и судебной системы.
МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.
Длившаяся с конца 2020 года виртуальная миссия по первому пересмотру программы stand-by в середине февраля завершилась без рекомендации о выделении второго транша, а глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил о необходимости дополнительных дискуссий и большего прогресса со стороны Украины.
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