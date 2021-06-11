Израиль первым в мире запретил продажу натурального меха

Министр защиты окружающей среды Израиля Гила Гамлиэль подписала документ, запрещающий продажу животного меха для производства одежды на территории страны, сообщает The Jerusalem Post.

«Меховая индустрия является причиной гибели сотен миллионов животных во всем мире и приносит неописуемую жестокость и страдания», — заявила она. Поправка вступит в силу через шесть месяцев, в декабре.

Министр назвала использование меха и кожи в производстве одежды аморальным и избыточным, добавив, что мера сделает модную индустрию страны более экологичной. В своем Twitter Гамлиэль написала, что Израиль стал первым государством в мире, запретившим продажу меха для этих целей.

В Израиле разрешение на импорт и экспорт меха животных выдает Управление природы и парков страны. Поправка, подписанная Гамлиэль в рамках закона об охране дикой природы от 1976 года, ограничивает это право, но во многом «носит символический характер», отмечает Times of Israel. В частности, ведомство по-прежнему сможет выдавать разрешение, если натуральный мех будет использоваться для религиозных, научных и образовательных целей. При этом в основном в Израиле с его теплым климатом мех покупают ультраортодоксальные евреи, которые в Шаббат и праздничные дни носят штраймли — головные уборы, отделанные хвостами соболей и лисиц.

Организация PETA («Люди за этичное обращение с животными») назвала историческим запрет на продажу натурального меха для производства одежды, отметив, что местные активисты добивались его годами.

В 2019 году запрет на продажу и производство меховых изделий ввели в Калифорнии. От натурального меха отказались крупные производители одежды и обуви, в том числе Michael Kors, Jimmy Choo, Burberry, Gucci, Versace и другие.