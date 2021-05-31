Правительство Великобритании может запретить продажу меха

Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства (Defra) призвало англичан принять участие в дискуссии по продаже меха, передает The Guardian. Причиной послужило решение правительство ужесточить стандарты защиты животных после ухода с единого рынка ЕС.

Будут рассмотрены социальные и экономические последствия продажи меха как в Великобритании, так и за рубежом.

По результатам обсуждения Великобритания может ввести полный запрет на продажу меховых изделий.

В 2000 году Великобритания стала первой страной в Европе, запретившей разведение пушных зверей для получения шкурок. Власти Англии ввели строгие правила, запрещающие ввоз кожи и меховых изделий от промысловой охоты на тюленей, домашних кошек и собак. Однако продажа других мехов в Великобритании по-прежнему легальна.

Кэрри Саймондс, жена премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, назвала тех, кто покупает мех, «реально больными» людьми, напоминает The Guardian.

Великобритания больше не связана правилами единого рынка ЕС, которые не позволяли какой-либо отдельной стране занимать одностороннюю позицию в отношении торговли мехом.

«У нас сегодня одни из самых высоких стандартов защиты животных в мире, и как независимая нация теперь мы можем пересмотреть некоторые из наших законов о защите животных, включая импорт меха для использования шкурок при производстве одежды», — сказал министр окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Джордж Юстис.

По словам министра, мнения, данные и тематические исследования, полученные в результате консультации, будут иметь жизненно важное значение для того, чтобы помочь сформировать будущую политику государства в области продажи меха.

По данным организации «Люди за этичное отношение к животным» (PETA), сотни дизайнеров и брендов, в том числе Coach, Giorgio Armani, Gucci, Donna Karan, Calvin Klein, Michael Kors, Ralph Lauren и Versace, уже прекратили использование меха.

В свою очередь Британская ассоциация меховой торговли (BFTA) утверждает, что натуральный мех служит противоядием от экологически вредной быстрой моды и не должен быть запрещен, если он получен этически допустимым путем.