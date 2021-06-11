Шмыгаль собирается сократить 10% чиновников

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что в результате реформы государственного управления предельная численность государственных служащих центральных органов исполнительной власти (ЦОИВ) и их территориальных подразделений должна уменьшиться примерно на 10%.

«Эффективность в работе государственных служащих должна быть на первом месте. Правительство делает важные шаги для завершения реформы госуправления. В рамках этой инициативы предельная численность государственных служащих ЦОИВ и их территориальных подразделений должна уменьшиться примерно на 10%», — написал Шмыгаль в Телеграм-канале.

Премьер отметил, что также готовится законопроект по реформированию системы оплаты труда госслужащих на основе классификации должностей, что сделает невозможным выплаты надбавок должностным лицам по субъективному принципу и повысит престиж госслужбы.

«Ключевые шаги в реализации проекту обсудили на совещании с Секретариатом КМУ, Минфином, Минцифрой и НАГС (Национальное агентство по вопросам государственной службы — Ред.). Именно эти 4 ведомства станут первыми, где будет введена новая финансовая модель. А потом, система оплаты труда должна заработать и в других государственных учреждениях», — написал Шмыгаль.