«Укрзализныця» получила от Крюковского завода первые 5 из 100 новых пассажирских вагонов

АО «Укрзализныця» (УЗ) получило первые пять купейных вагонов из партии заказанных у Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ) за средства госбюджета.
Как сообщила пресс-служба УЗ в понедельник, вагоны уже прошли в Киеве финальную приемку специалистами филиала «Пассажирская компания».
По условиям контракта, 20 из 100 заказанных вагонов должны быть поставлены УЗ до конца 2021 года.
Крюковский вагоностроительный завод должен построить и поставить «Укрзализныци» 51 купейный вагон, 12 спальных вагонов, 20 купейных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле, а также 17 купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле и купе начальника поезда.
В 2021 году в бюджете Украины предусмотрено выделение 3 млрд грн на обновление подвижного состава для пассажирских перевозок.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016