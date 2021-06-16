Половина фракции «Голос» выразила недоверие ее главе Железняку

Половина членов депутатской фракции «Голос» в Верховной Раде выразила недоверие ее руководителю Ярославу Железняку, заявила народный депутат Александра Устинова.

«Вчера руководство партии и фракции показало свое реальное лицо: они голосовали за русификацию вместо защиты украинского языка и украинской культуры. Именно поэтому мы, половина фракции „Голоса“, выражаем недоверие руководителю фракции Ярославу Железняку, который нарушает закон и положение про фракцию, и уже более трех месяцев не созывает заседания фракции», — сказала Устинова с трибуны парламента в среду.

Она сообщила, что поэтому 10 народных депутатов объединились в группу «Справедливость».

Детали: 10 нардепов — это ровно половина от состава фракции «Голоса» в парламенте.

В объединение «Справедливость» вошли: Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Владимир Цабаль, Андрей Шараскин, Ярослав Юрчишин.

Напомним, ранее украинский шоумен, волонтер Сергей Притула объявил о выходе из партии «Голос», подвергнув острой критике ее руководство.