Мировые трейдеры не исключают рост цены на нефть до $100 за баррель

Крупнейшие сырьевые трейдеры считают возможным возвращение мировых цен на нефть к $100 за баррель, сообщает Financial Times. Причиной для возврата котировок на невиданный с 2014 года уровень, по мнению экспертов, может стать сокращение инвестиций в нефтедобычу и, как следствие, падение ее объемов в условиях, когда спрос на энергию будет расти, а альтернативные источники энергии еще не готовы заменить углеводороды.

«Я действительно считаю, что у нефть есть шанс достичь таких значений», — заявил на FT Commodities Global Summit исполнительный глава совета директоров нефтетрейдера Trafigura Джереми Вир. По его словам, мир еще не готов к переходу на «чистую энергию», а перспективы надежности поставок нефти вызывают тревогу.

«От 15-летнего резерва у нас остался десятилетний. Есть опасения по поводу предложения, что, как я думаю, может привести к росту цен», — отметил Вир.

Того же мнения придерживается и представитель Glencore Алекс Санна, по словам которого сокращение предложения в условиях неудовлетворенного спроса может привести к серьезным «ценовым перекосам». Для «серьезного скачка» цен на нефть необходимы лишь «одно-два события», предупредил Санна, не объяснив, что именно имеет в виду.

Исполнительный директор Vitol Рассел Харди полагает, что спрос на нефть достигнет пика примерно в 2030 году, а основные риски дефицита предложения нефти придутся на период с 2025 по 2030 год.

О возможности возращения мировых цен на нефть к $100 за баррель заявил и глава Gunvor Торбьорн Торнквист, а эксперт Goldman Sachs Джефф Карри ожидает начала нового «суперцикла» на нефтяном рынке.

Авторитетные специалисты не раз давали противоречащие друг другу прогнозы о возможности возвращения цен к $100. Например, основатель консалтинговой компании PIRA Energy Group Гэри Росс в 2015 году говорил, что это произойдет уже в ближайшие пять лет. А внук первого короля Саудовской Аравии и один из наиболее успешных арабских инвесторов принц Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд тогда сказал, что нефть по $100 мы никогда больше не увидим.

Исторического максимума в $147,5 за баррель цена нефти марки Brent достигла 11 июля 2008 года. Однако уже в том же году цена упала ниже $40 и вновь превысила $100 только в январе 2011 года. После этого цены на Brent уверенно удерживались выше $100 более трех лет — впервые ниже этой отметки цена упала 8 сентября 2014 года. После этого нефтяные котировки продолжили снижаться, и уже к концу года стоимость барреля Brent опустилась ниже $60. 16 июня стоимость барреля Brent колеблется чуть ниже $75.