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Украина снова начала пускать приезжих из Индии

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Украина снова начала пускать приезжих из Индии

Украина отменила специальные ограничения на въезд в страну из Индии, введенные со 2 мая 2021 года из-за широкого распространения в этой стране COVID-19.

Соответствующее постановление №611 от 16 июня опубликовано в газете "Урядовый курьер" в четверг.

Со 2 мая был введен полный запрет на пересечение границы Украины иностранцам и лицам без гражданства, которые прибыли из Индии или пребывали на ее территории не менее семи дней на протяжении последних 14 дней.

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Исключение было сделано лишь для граждан Украины и иностранцев, которые постоянно или временно проживают на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины, для которых было установлено требование обязательной самоизоляции независимо от наличия и результата ПЦР-тестирования. Однако теперь и это требование отменено.

Индия, коронавирус
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Четверг, 17 июня 2021
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