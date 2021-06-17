Президент Латвии заявил о дискриминации в стране работников, не знающих русский язык

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил о наличии дискриминации на рынке труда страны в отношении работников, не владеющих русским языком. С таким утверждением он выступил в четверг в Сейме.

«Этому советскому наследию необходимо положить конец, иначе вернувшиеся из-за границы наши соотечественники и молодые люди, не выучившие русский язык, будут вытеснены с рынка труда», — сказал Левитс.

По словам президента, государство обязано гарантировать существование и развитие латышского языка и культуры. В то же время знание русского языка в Латвии, по утверждению Левитса, может требоваться только в случае, если служебные обязанности работника связаны с «соответствующими зарубежными странами».

По словам президента, власти Латвии должны содействовать изучению в школах английского языка, который является «языком глобального общения».

В Латвии проживают чуть более 1,9 млн человек, около 40% которых составляет русскоязычное население. Единственным государственным языком в стране является латышский, а русский и все другие языки считаются иностранными.