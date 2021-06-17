Путин заявил, что Байден отличается от его образа в СМИ

Образ президента США Джо Байдена, который создают российские и американские СМИ, не имеет ничего общего с действительностью. Об этом глава РФ Владимир Путин заявил в четверг на проходящей по видеосвязи встрече с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления, передают российские СМИ.
«Тот образ президента Байдена, который рисуют и наша, и даже американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью», — подчеркнул Путин.
Байден является профессионалом, и с ним нужно очень внимательно работать, чтобы ничего не пропустить, считает Путин.
«Тот образ, который рисуют, может даже немного расхолаживать. Но расхолаживаться здесь нечего: Байден профессионал. И нужно очень внимательно с ним работать, чтобы чего-то не пропустить. Он сам ничего не пропускает, уверяю вас», — подчеркнул Путин.
Байден понимает, чего он хочет добиться, и действует очень искусно в живом общении, отметил Путин.
«Он собран, понимает, чего он хочет добиться. И делает очень искусно это. Это сразу чувствуется», — поделился российский лидер.
Путин выразил надежду, что американскому лидеру «дадут спокойно работать».
«Я очень надеюсь, что не будет так, как предыдущие годы, и ему дадут спокойно работать», — сказал Путин/
Путин также снова заявил, что обстановка саммита РФ — США в Женеве была доброжелательной, им с Байденом удалось понять позиции друг друга по ключевым вопросам.
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