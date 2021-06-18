Белый дом работает над организацией встречи Байдена и Си Цзиньпина

В американской администрации рассматривают возможность организации встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

По информации западных СМИ, лидеры двух стран могли бы встретиться на саммите «группы двадцати» (G20), которая пройдет в октябре в Италии. При этом не исключено, что два лидера встретятся «с глазу на глаз».

Отношения Вашингтона и Пекина серьезно обострились после того, как в Китае был принят закон о национальной безопасности для Гонконга. Кроме этого, отношения двух стран осложняет еще ряд вопросов, включая проблемы двусторонней торговли и Тайвань. Еще в период прежней администрации экс-президент США Дональд Трамп систематически обвинял Пекин в недостаточных мерах по сдерживанию распространения коронавируса COVID-19. По его мнению, китайские власти могли добиться того, чтобы вирус не покинул их территорию, однако не стали делать этого.