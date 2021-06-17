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Глава Минфина США исключила возможность гиперинфляции

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Глава Минфина США исключила возможность гиперинфляции

Гиперинфляция не угрожает Соединенным Штатам, американская экономика восстанавливается после вызванного последствиями пандемии кризиса. Об этом сообщила в четверг министр финансов США Джанет Йеллен, выступая на слушаниях в комитете по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса США.

«Я не считаю, что нам грозит гиперинфляция. В течение нескольких месяцев у нас была высокая инфляция, которую отмечает большинство экономистов. Это носит временный характер, пока наша экономика возвращается в нормальное русло после пандемии, цены восстанавливаются», — пояснила руководитель финансового ведомства.

«Я поддерживаю уровень инфляции в соответствии с целевым показателем Федеральной резервной системы (в 2% — Ред.) и процентные ставки на немного более высоких уровнях, что даст возможность использовать денежно-кредитную политику для устранения слабостей в экономике», — добавила Йеллен.

В среду Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, увеличила прогноз по инфляции в 2021 году до 3,4% с 2,4%, в 2022 году — до 2,1% с 2%, в 2023 году — до 2,2% с 2,1%.

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На прошлой неделе Минтруд США сообщил, что цены на основные потребительские товары и услуги в стране выросли в мае на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является крупнейшим ростом для страны с августа 2008 года. По сравнению с апрелем этого года индекс потребительских цен в мае составил 0,6%. Телекомпания NBC также сообщила, что цены на продукты в США возросли с начала пандемии и уже не возвращались к уровню, зафиксированному до пандемии.

США, инфляция, Джанет Йеллен
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Четверг, 17 июня 2021
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