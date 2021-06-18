«Нафтогаз» в июле представит новый тарифный план для населения

ООО «ГК «Нафтогаз Украины» в июле планирует презентовать новый сезонный тарифный план поставки газа для бытовых потребителей (населения), сообщил директор по интегрированным коммуникациям НАК Максим Белявский.
«Планируем в июле представить новое предложение на рынке — сезонный тарифный план с возможностью равномерных оплат», — написал он на своей странице в «Фейсбук».
Как сообщалось, ГК «Нафтогаз Украины» в начале июня увеличила свою клиентскую базу до 1 млн бытовых клиентов. Обслуживает домохозяйства в каждой области Украины, поставляя газ 13% клиентов на розничном рынке.
Кооперативная стратегия группы предусматривает увеличение доли присутствия «Нафтогаза» на розничном рынке газа. К 2025 году планируется увеличить количество клиентов до 2,8 млн домохозяйств.
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