«Нафтогаз» в июле представит новый тарифный план для населения

ООО «ГК «Нафтогаз Украины» в июле планирует презентовать новый сезонный тарифный план поставки газа для бытовых потребителей (населения), сообщил директор по интегрированным коммуникациям НАК Максим Белявский.

«Планируем в июле представить новое предложение на рынке — сезонный тарифный план с возможностью равномерных оплат», — написал он на своей странице в «Фейсбук».

Как сообщалось, ГК «Нафтогаз Украины» в начале июня увеличила свою клиентскую базу до 1 млн бытовых клиентов. Обслуживает домохозяйства в каждой области Украины, поставляя газ 13% клиентов на розничном рынке.

Кооперативная стратегия группы предусматривает увеличение доли присутствия «Нафтогаза» на розничном рынке газа. К 2025 году планируется увеличить количество клиентов до 2,8 млн домохозяйств.