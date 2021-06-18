Президент Швейцарии поделился своими впечатлениями о встрече Путина и Байдена

Президент Швейцарии Ги Пармелен рассказал о самом ярком, по его мнению, моменте саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в Женеве.

«Джо Байден и Владимир Путин поговорили пять минут, и я сразу почувствовал, что между ними, между ними как людьми, все в порядке», — рассказал он RTS.

Политик также поделился впечатлением от встречи с российским президентом. Пармелен отметил, что Путин из тех, «кто не ходит вокруг да около», чьи слова «направлены прямо к цели». Он подчеркнул, что ценит это качество.

Саммит Путина и Байдена состоялся на вилле La Grange в Женеве 16 июня. Встреча длилась около четырех часов.

По итогам переговоров Путин и Байден приняли совместное заявление, посвященное контролю над стратегическими вооружениями. Также стороны договорились вернуть своих отозванных для консультаций послов в Вашингтон и Москву.

Сами лидеры отметили, что тон переговоров был позитивным и на встрече не ощущалась враждебность.