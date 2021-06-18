Минздрав до осени намерен обеспечить базовые ковидные больницы централизованным кисло родом, - Ляшко

Министерство здравоохранения намерено до осени обеспечить базовые ковидные больницы централизованным кислородом в объемах не меньших, чем использовались в прошлом сезоне, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
«Мы уже начали подготовку, мы понимаем уровни возможной вспышки в осенне-зимний период, поэтому работаем над тем, чтобы обеспечить базовые больницы централизованным кислородом в тех объемах, которые использовали наиболее загруженные больницы», — сказал он журналистам в пятницу.
Ляшко также сообщил, что Минздрав потенциально готовится к вакцинации от COVID-19 детей и подростков.
«Дети составляют до 6% заболевших COVID-19, поэтому мы приоритизируем взрослое население, но потенциально готовимся к вакцинации и детей и подростков. Но сейчас ни у одной вакцины, которая зарегистрирована Украине, в инструкции нет разрешения вакцинировать людей до 18 лет», — сказал он.
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