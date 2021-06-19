Кулеба и глава МИД Румынии обсудили ситуацию в Черном море

Положение румынского меньшинства в Украине и ситуацию с безопасностью в Черном море обсудили министры иностранных дел Румынии и Украины Богдан Ауреску и Дмитрий Кулеба, которые провели в субботу встречу на полях международного Форума дипломатии в Анталье.
«Румынский министр иностранных дел поставил акцент в беседе с украинским коллегой на необходимости выявления как можно скорее долговременных решений для прав лиц, принадлежащих к румынскому меньшинству в Украине, — указывается в сообщении румынского МИД. — Также два министра обсудили и ситуацию с безопасностью в Черном море, европейские и евроатлантические устремления Украины».
«Глава МИД Румынии вновь призвал Украину, исходя из признания идентичности между румынским языком и так называемым молдавским языком, подтвержденного украинской стороной в апреле 2021 года, признать официально, что „молдавский язык“ не существует», — отмечается в сообщении.
Министры рассмотрели вопрос об открытии румынского консульского бюро в Измаиле, генерального консульства Румынии в Одессе и, соответственно, украинского консульства в городе Сигету-Мармацией.
Главы МИД Румынии и Украины провели обмен мнениями «о тревожной ситуации с безопасностью в регионе Черного моря», подчеркивает внешнеполитическое ведомство Румынии. «Министр Богдан Ауреску высоко оценил сдержанную позицию Украины в этом контексте, благоприятствующую смягчению напряженности, — говорится в заявлении. — Он также подчеркнул, что Румыния поддерживает продолжение и углубление сотрудничества Украины с НАТО на основе уже созданных механизмов исходя из евроатлантических устремлений Украины, а также из обязательств провести комплексные реформы, взятых на себя соседним государством».
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