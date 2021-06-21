ЕС одобрил новый пакет санкций против Беларуси

Главы МИД стран Европейского Союза в понедельник на заседании совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге утвердили новый пакет санкций в отношении Беларуси, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Сегодня ЕС посылает решительный сигнал поддержки народу Беларуси, вводит дальнейшие ограничительные меры", - написал Мишель в своем Твиттере после утверждения санкций.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич, в свою очередь, также заявил об одобрении пакета санкций против Беларуси. "Я приветствую решение ЕС утвердить четвертый пакет санкций против режима Лукашенко", - написал Ринкевич в своем твиттере.

Как сообщали СМИ, санкции предполагают замораживание активов и запрет на выдачу виз 78 физическим лицам, также ограничительные меры коснутся не менее чем семи компаний.

Новые санкции ЕС против Беларуси коренным образом отличаются от предыдущих. Если раньше они были индивидуальными, то теперь удар направлен на экономику, в первую очередь экспорт, что скажется на жизни обычных людей в стране.