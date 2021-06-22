Стоимость нефти Brent достигла максимальной цены за два года

Во вторник цена фьючерса нефти марки Brent с поставкой в августе превысила $75 за баррель и к утру составляла $75,02, прибавив 0,16%, следует из данных Лондонской биржи ICE.

Позже стоимость нефти вернулась к значению $74,9.

Баррель нефти Brent впервые стоит более $75 с 25 апреля 2019 года, до этого нефть преодолевала этот порог в октябре 2018 года.

Как пишет Bloomberg, цены на нефть в этом году выросли на 40% на фоне восстановления после пандемии коронавируса США, Китая и Европы и, соответственно, роста потребления топлива. При этом, отмечает агентство, возвращение вируса в некоторых частях Азии говорит о том, что восстановление мировой экономики будет неравномерным.

Крупнейшие сырьевые трейдеры допустили рост нефтяных котировок до $100 за баррель. Они полагают, что из-за сокращения инвестиций в нефтедобычу ее объемы снизятся, а спрос будет расти, что отразится на ценах.

Представитель Glencore Алекс Санна пояснял, что сокращение предложения в условиях неудовлетворенного спроса может привести к «ценовым перекосам».

Исполнительный директор Vitol Рассел Харди ожидает, что спрос на нефть окажется на пике примерно в 2030 году, а наибольший дефицит предложения нефти может прийтись на период с 2025 по 2030 год.

В середине апреля Bloomberg сообщил, что избыточные запасы нефти, которые накопились за время пандемии, почти исчезли. По данным агентства, в феврале в хранилищах оставалось менее пятой части от накопленных объемов топлива и они продолжили сокращаться.