Минфин разместил ОВГЗ на 11,4 миллиарда гривен

Министерство финансов 22 июня на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 11,4 млрд грн (в эквиваленте).
Об этом сообщил Минфин в Фейсбуке.
«Сегодня на аукционах ОВГЗ Министерство финансов предложило инвесторам шесть выпусков ценных бумаг в национальной валюте и один выпуск в иностранной валюте. ...По итогам аукционов в государственный бюджет привлечено в эквиваленте 11,4 млрд грн», — говорится в сообщении.
Отмечается, что срок обращения предложенных государственных облигаций в гривне — 6 месяцев, 1 год, 1,5 года, 2 года, 3 года и 5 лет. Срок обращения облигаций в долларах США составляет 1 год.
От размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте в государственный бюджет было привлечено 8,3 млрд гривен, отметили в министерстве. При этом средневзвешенная доходность 6-месячных ОВГЗ составила 9,0%, 1-летних — 10,97%, 1,5-летних — 11,30%, 2-летних — 12,0%, 3-летних — 12,30%, а 5-летних — 12,59%.
В свою очередь, от размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ было привлечено 112 млн долл. Средневзвешенная ставка доходности по 1-летним ОВГЗ в долларах США составила 3,70%.
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