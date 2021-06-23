Цена нефти побила уровень октября 2018 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2021 года на лондонской бирже ICE сегодня выросла на 1,62% и достигла $76,02 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки.

К 17:51 рост замедлился и стоимость Brent находилась на уровне $75,77 за баррель, что на 1,28% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

В последний раз цена Brent превышала $76 за баррель в октябре 2018 года.

Нефть марки WTI также дорожает — на 0,92%, до $73,52 за баррель.

Нефть дорожает на фоне публикации еженедельного отчета Минэнерго США, согласно которому коммерческие запасы нефти в стране за прошедшую неделю снизились на 7,61 млн баррелей и на 18 июня составили 459,06 млн баррелей. При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов на 3,5 млн баррелей.