В Украине зафиксирован «индийский» штамм коронавируса

Коронавирус типа «Дельта», который впервые был обнаружен в Индии, зафиксирован в Украине у двоих людей, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Как заявил Данилов в интервью «ТСН», два случая зафиксированы у матери 66 лет и ребенка 16 лет, которые недавно вернулись из России. Сейчас они госпитализированы, их состояние стабильное.
«У нас есть четыре лаборатории, которые могут проявлять новый штамм, две частных и две государственных. У нас нет именно тестов, которые обнаруживают „индийский“ штамм, поэтому мы обратились к ВОЗ», — отметил Данилов.
Он также не исключил, что сообщение с некоторыми странами из-за «индийского» штамма может быть полностью остановлено.
Версия коронавируса, получившая официальное название «Дельта», была впервые обнаружена в Индии в октябре прошлого года, часто этот штамм называют индийским штаммом. Сообщается, что эта версия способна инфицировать людей даже после того, как те привились вакциной против коронавируса. Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове заявила в понедельник, что индийский штамм коронавируса зарегистрирован к настоящему моменту в 92 странах.
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