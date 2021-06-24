В Крыму заявили о задержании очередного «украинского шпиона»

Сотрудники ФСБ России задержали в Крыму жителя Симферополя якобы за сбор для спецслужб Украины данных о полетах российской военной авиации. Об этом в четверг сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности РФ вскрыта и пресечена противоправная деятельность жителя Симферополя, действовавшего в интересах разведывательных органов Украины. В течение длительного времени российский гражданин с использованием специального антенного и приемного оборудования получал по заданию спецслужб Украины информацию о полетах российской военной авиации», — сообщили в ЦОС.

В ФСБ уверяют, что данные сведения «планировалось использовать против безопасности Российской Федерации». Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).