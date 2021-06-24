Войти
Лукашенко отказался защищать Европу от нелегальных мигрантов
дружба народов
Лукашенко отказался защищать Европу от нелегальных мигрантов
Зеленский объявил о запуске общенациональной программы «Здоровая Украина»
официально
Зеленский объявил о запуске общенациональной программы «Здоровая Украина»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Украина обеспокоена возможностью возобновления саммитов ЕС-РФ

275
Украина обеспокоена возможностью возобновления саммитов ЕС-РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что донес до Европейского союза обеспокоенность Украины в отношении возможного возобновления саммитов между Брюсселем и Москвой и настаивает, что это несет риски.

Об этом Кулеба заявил в четверг в Брюсселе по окончании встречи министров иностранных дел трех стран — участниц Восточного партнерства — Украины, Молдовы и Грузии, с высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепом Боррелем.

«Я воспользовался возможностью встречи с высоким представителем, чтобы разделить с ним очень глубокую обеспокоенность Украины в отношении информации, которую мы получили вчера в отношении инициативы поставить на повестку дня встречи лидеров ЕС, которая состоится сегодня в рамках заседания Совета, идею, которая может привести к возобновлению саммитов между Россией и Европейским союзом», — сообщил глава внешнеполитического ведомства Украины.

По его словам, Киев считает, что приостановка политического диалога высокого уровня между ЕС и Россией является частью политики санкций ЕС в отношении России.

«Инициатива возобновить саммит с РФ без того, чтобы видеть какой-либо прогресс с российской стороны, будет опасным отклонением от политики санкций ЕС, что может только подорвать политику непризнания и эффективность режима санкций и, что еще более опасно, разохотить Россию от выполнения Минских договоренностей», — уверен Кулеба.

Читайте также: За пять лет выполнена только половина Соглашения об ассоциации Украина-ЕС

Он напомнил, что решение заморозить саммиты между ЕС и Россией было принято в 2014 году на фоне российской агрессии против Украины.

«К сожалению, Россия не демонстрирует какое-либо желание изменить свою политику ни в отношении Украины, ни в отношении ЕС. Мы считаем, что возобновление саммитов не имеет под собой никаких оснований», — настаивает министр иностранных дел Украины.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель предложила устроить встречу президента России Владимира Путина с руководителями стран Евросоюза, сообщала газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники. По данным издания, эту инициативу поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Россия, ЕС, Дмитрий Кулеба
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 24 июня 2021
Среда, 23 июня 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Инвестор не спешит, инвестор понимает…

На вечный вопрос всех украинских властей – «ну, где же иностранные инвесторы?!» проще всего ответить басней Эзопа про Льва, живущего в пещере и Лисицу, которая пришла к нему в гости, но благоразумно не стала заходить: «вижу много следов, ведущих в пещеру, но ни одного – идущих из нее!»
Михаил Чаплыга
Михаил Чаплыга
политтехнолог, блогер

Не все ладно в Датском королевстве

Сначала пошла информация, что США не дадут 100 миллионов военной помощи. Потом Псаки опровергла в стиле «как вы могли такое подумать!» А в воскресенье советник Трампа Салливан сказал, что «нас не так поняли». 100 миллионов собирались выделить Украине – и от своих слов не отказываются. Просто помощь «заморозили». Ага, до лучших времен.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Бизнес в России – привилегия украинских олигархов

Внешнеэкономические связи с Россией – крайне деликатная тема в украинском политикуме. С одной стороны, это «поддержка страны-агрессора». Но, с другой – весьма и весьма выгодный бизнес, как для самих бизнесменов, так и для государства.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016