В октябре Украина может присоединиться к европейской системе транзита

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляет, что на ближайшем саммите Украина-ЕС, который должен пройти 12 октября, будет принято решение о присоединении Украины к европейской системе транзита.

«Мы планируем, что уже на саммите Украина-ЕС будет решение о присоединении Украины к европейской системе транзита», — сказала она на конференции «Итоги 6 лет имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС» в четверг в Киеве.

Также Стефанишина заявила, что сфера телекоммуникационных услуг признана такой, которая первой получит режим внутреннего рынка, что означает секторальную интеграцию в ЕС.

Ранее правительственный Офис координации европейской и евроатлантической интеграции заявил, что общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом составляет 54%.