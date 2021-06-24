В октябре Украина может присоединиться к европейской системе транзита

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляет, что на ближайшем саммите Украина-ЕС, который должен пройти 12 октября, будет принято решение о присоединении Украины к европейской системе транзита.
«Мы планируем, что уже на саммите Украина-ЕС будет решение о присоединении Украины к европейской системе транзита», — сказала она на конференции «Итоги 6 лет имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС» в четверг в Киеве.
Также Стефанишина заявила, что сфера телекоммуникационных услуг признана такой, которая первой получит режим внутреннего рынка, что означает секторальную интеграцию в ЕС.
Ранее правительственный Офис координации европейской и евроатлантической интеграции заявил, что общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом составляет 54%.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016