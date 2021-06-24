В «Нафтогазе» рассчитывают, что завершенный «Северный поток-2» не заработает

Техническое завершение строительства «Северного потока-2» еще не означает, что газопровод заработает, сообщил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«Даже если строительство будет завершено, потом этот газопровод надо сертифицировать, без этого он не может работать — есть соответствующие сертификационные санкции. Соответственно, США могут сделать так, чтобы эта сертификация не состоялась», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По словам Витренко, даже получение оператором проекта Nord Stream 2 AG сертификации в качестве независимого оператора не означает, что газопровод начнет работу.

«Чтобы этот газопровод работал, много еще чего нужно: чтобы были компании, которые бронируют мощности, чтобы кто-то покупал газ, который идет через этот газопровод. И все это тоже может быть предметом соответствующих санкций со стороны США», — добавил Витренко.

Глава «Нафтогаза» пояснил, что в ходе своего недавнего визита в США он обсуждал с конгрессменами имеющиеся возможности остановки проекта, поскольку администрация президента пока так и не применила наиболее действенные санкции.

«Поэтому вопрос, который мы обсуждаем с конгрессменами, — дополнительное законодательство, которое все же сделает так, чтобы администрация наложила эти санкции. С другой стороны, мы говорим и с самой администрацией, чтобы они изменили свое решение и наложили эти действенные санкции», — сказал он.

Витренко также отметил, что большинство санкций можно применить не к самому газопроводу, а к работающим с ним компаниям и операционным денежным потокам.

«В чем смысл любых санкций? США говорят: если вы хотите иметь дело с этой компанией или этим лицом, тогда мы не будем иметь дела с вами. Вы не сможете использовать нашу банковскую систему, работать с нашими американскими компаниями», — резюмировал глава НАК.

Как сообщалось, в середине июня The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что решение об отмене санкций в отношении компании-оператора трубопровода «Северный поток 2» — Nord Stream 2 AG — и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига вызвало особые разногласия в администрации США.

По их данным, Госдеп во главе с госсекретарем Энтони Блинкеном, его первым заместителем Уэнди Шерманом и заместителем по политическим делам Викторией Нуланд рекомендовали ввести ряд санкций, направленных на блокирование трубопровода, без каких-либо исключений для компании или исполнительного директора.

Тем временем президент США Джо Байден, которого поддержали высшие помощники в Совете национальной безопасности (СНБ), не согласился с этим. В Белом доме посчитали, что данный шаг приведет к обострению отношений с ключевым союзником США — Германией.

В мае Госдеп передал в Конгресс отчет о санкциях, связанных с «Северным потоком 2». Такие отчеты администрация США, согласно закону, должна передавать конгрессменам каждые три месяца. Согласно документу, на компанию-оператора газопровода Nord Stream 2 AG санкции не распространяются, так как в администрации решили, что такие ограничительные меры противоречат национальным интересам США. Использованная Госдепом формулировка по определению означает, что Вашингтон оставляет за собой право, если это потребуется, ввести санкции против этой компании.