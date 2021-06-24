Войти
Лукашенко отказался защищать Европу от нелегальных мигрантов
дружба народов
Лукашенко отказался защищать Европу от нелегальных мигрантов
Зеленский объявил о запуске общенациональной программы «Здоровая Украина»
официально
Зеленский объявил о запуске общенациональной программы «Здоровая Украина»

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

позиция
RSS

В «Нафтогазе» рассчитывают, что завершенный «Северный поток-2» не заработает

240
В «Нафтогазе» рассчитывают, что завершенный «Северный поток-2» не заработает

Техническое завершение строительства «Северного потока-2» еще не означает, что газопровод заработает, сообщил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«Даже если строительство будет завершено, потом этот газопровод надо сертифицировать, без этого он не может работать — есть соответствующие сертификационные санкции. Соответственно, США могут сделать так, чтобы эта сертификация не состоялась», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По словам Витренко, даже получение оператором проекта Nord Stream 2 AG сертификации в качестве независимого оператора не означает, что газопровод начнет работу.

«Чтобы этот газопровод работал, много еще чего нужно: чтобы были компании, которые бронируют мощности, чтобы кто-то покупал газ, который идет через этот газопровод. И все это тоже может быть предметом соответствующих санкций со стороны США», — добавил Витренко.

Глава «Нафтогаза» пояснил, что в ходе своего недавнего визита в США он обсуждал с конгрессменами имеющиеся возможности остановки проекта, поскольку администрация президента пока так и не применила наиболее действенные санкции.

«Поэтому вопрос, который мы обсуждаем с конгрессменами, — дополнительное законодательство, которое все же сделает так, чтобы администрация наложила эти санкции. С другой стороны, мы говорим и с самой администрацией, чтобы они изменили свое решение и наложили эти действенные санкции», — сказал он.

Витренко также отметил, что большинство санкций можно применить не к самому газопроводу, а к работающим с ним компаниям и операционным денежным потокам.

«В чем смысл любых санкций? США говорят: если вы хотите иметь дело с этой компанией или этим лицом, тогда мы не будем иметь дела с вами. Вы не сможете использовать нашу банковскую систему, работать с нашими американскими компаниями», — резюмировал глава НАК.

Как сообщалось, в середине июня The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что решение об отмене санкций в отношении компании-оператора трубопровода «Северный поток 2» — Nord Stream 2 AG — и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига вызвало особые разногласия в администрации США.

По их данным, Госдеп во главе с госсекретарем Энтони Блинкеном, его первым заместителем Уэнди Шерманом и заместителем по политическим делам Викторией Нуланд рекомендовали ввести ряд санкций, направленных на блокирование трубопровода, без каких-либо исключений для компании или исполнительного директора.

Тем временем президент США Джо Байден, которого поддержали высшие помощники в Совете национальной безопасности (СНБ), не согласился с этим. В Белом доме посчитали, что данный шаг приведет к обострению отношений с ключевым союзником США — Германией.

Читайте также: Экспорт украинских товаров в ЕС с 2014 года увеличился на 60%

В мае Госдеп передал в Конгресс отчет о санкциях, связанных с «Северным потоком 2». Такие отчеты администрация США, согласно закону, должна передавать конгрессменам каждые три месяца. Согласно документу, на компанию-оператора газопровода Nord Stream 2 AG санкции не распространяются, так как в администрации решили, что такие ограничительные меры противоречат национальным интересам США. Использованная Госдепом формулировка по определению означает, что Вашингтон оставляет за собой право, если это потребуется, ввести санкции против этой компании.

Юрий Витренко, Северный поток-2
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 24 июня 2021
Среда, 23 июня 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Инвестор не спешит, инвестор понимает…

На вечный вопрос всех украинских властей – «ну, где же иностранные инвесторы?!» проще всего ответить басней Эзопа про Льва, живущего в пещере и Лисицу, которая пришла к нему в гости, но благоразумно не стала заходить: «вижу много следов, ведущих в пещеру, но ни одного – идущих из нее!»
Михаил Чаплыга
Михаил Чаплыга
политтехнолог, блогер

Не все ладно в Датском королевстве

Сначала пошла информация, что США не дадут 100 миллионов военной помощи. Потом Псаки опровергла в стиле «как вы могли такое подумать!» А в воскресенье советник Трампа Салливан сказал, что «нас не так поняли». 100 миллионов собирались выделить Украине – и от своих слов не отказываются. Просто помощь «заморозили». Ага, до лучших времен.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Бизнес в России – привилегия украинских олигархов

Внешнеэкономические связи с Россией – крайне деликатная тема в украинском политикуме. С одной стороны, это «поддержка страны-агрессора». Но, с другой – весьма и весьма выгодный бизнес, как для самих бизнесменов, так и для государства.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016