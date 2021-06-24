ЕС ввел секторальные санкции против Беларуси

Евросоюз ввел секторальные санкции против отдельный отраслей экономики Белоруссии, организаций и физических лиц. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
Она затрагивают нефтяной сектор, а также производство хлористого калия.
«Совет сегодня ввел новые ограничительные меры против белорусского режима в ответ на эскалацию серьезных нарушений прав человека в Беларуси, жестокие репрессии в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске 23 мая и связанное с этим задержание журналиста Романа Протасевича и Софьи Сапеги», — говорится в сообщении.
Секторальные санкции против Беларуси предполагают:
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В ЕС подчеркнули, что в общей сложности 166 физических и 15 юридических лиц в настоящее время находятся под ограничительными мерами. Эти меры включают в себя заморозку активов, применимое как к физическим, так и к юридическим лицам, а также запрет на поездки в ЕС для физических лиц.
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