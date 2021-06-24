ЕС ввел секторальные санкции против Беларуси

Евросоюз ввел секторальные санкции против отдельный отраслей экономики Белоруссии, организаций и физических лиц. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Она затрагивают нефтяной сектор, а также производство хлористого калия.

«Совет сегодня ввел новые ограничительные меры против белорусского режима в ответ на эскалацию серьезных нарушений прав человека в Беларуси, жестокие репрессии в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске 23 мая и связанное с этим задержание журналиста Романа Протасевича и Софьи Сапеги», — говорится в сообщении.

Секторальные санкции против Беларуси предполагают:

Запрет на продажу, поставку или передачу оборудования, ПО и технологий для мониторинга, а также перехвата телефонной связи и интернета.

Запрет на продажу, поставку или передачу товаров двойного назначения, которые могут использоваться Минском в военных целях.

Запрет торговли с белорусскими производителями нефтепродуктов и калийных удобрений, а также товаров для производства табачной продукции.

Ограничение доступа к рынкам каптала ЕС, страхование и перестрахование белорусского правительство, государственных органов.

Запрет на финансирование проектов белорусского госсектора со стороны Европейского инвестиционного банка. Государства — члены ЕС должны ограничить участие в белорусских госпроектах своих банков.

Европейским организациям запрещается пользоваться финансовыми инструментами, инвестиционными услугами и переводными ценными бумагами «Беларусбанка», «Белинвестбанка» и «Белагропромбанка».

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В ЕС подчеркнули, что в общей сложности 166 физических и 15 юридических лиц в настоящее время находятся под ограничительными мерами. Эти меры включают в себя заморозку активов, применимое как к физическим, так и к юридическим лицам, а также запрет на поездки в ЕС для физических лиц.