В Украине в мае замедлился рост промпроизводства

Промышленное производство в Украине в мае 2021 года выросло на 5,4% по сравнению с маем 2020 года, тогда как в апреле рост составил 13%, марте — 2,1%, а в феврале и январе было зафиксировано падение соответственно на 4,6% и 4%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в четверг.

Ведомство уточнило, что с коррекцией на эффект календарных дней рост промпроизводства в минувшем месяце был таким же — 5,4%.

Госстат указывает, что к апрелю этого года промышленное производство снизилось на 3,4%, а с учетом сезонной корректировки — на 3%.

В перерабатывающей промышленности в мае-2021 к маю-2020 рост составил 6,3%, в добывающей промышленности и разработке карьеров — 8%, тогда как в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха был зафиксирован на 3,5%.

В целом за пять месяцев ведомство зафиксировало ускорение роста промпроизводства до 2,2% с 1,56% по итогам четырех месяцев. В том числе в перерабатывающей промышленности — на 2,5%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — на 2,9%, в добывающей промышленности и разработке карьеров — на 1,2%.