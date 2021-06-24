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Житель Британии победил COVID-19 после десяти месяцев болезни

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Житель Британии победил COVID-19 после десяти месяцев болезни

Пожилой житель Британии болел коронавирусом рекордные десять месяцев подряд, его госпитализировали семь раз, 42 его теста на COVID-19 были положительными, пишет газета Guardian.

Сообщается, что 72-летний Дэйв Смит заразился коронавирусом в начале первой волны в Великобритании в 2020 году. Однако, если большинство людей выздоравливали спустя пару недель, У Смита болезнь длилась значительно дольше.

Мужчина проболел COVID-19 более 290 дней подряд или почти 10 месяцев. На сегодняшний день это самое длительное течение болезни.

«Моя жена начинала организовывать похороны пять раз», — рассказал Смит.

По словам Смита, состояние его здоровья постоянно менялось: ему то становилось лучше, то снова хуже. Его тесты на коронавирус каждый раз показывали положительный результат.

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Как пишет Guardian, у людей с длительной инфекцией бывает низкий уровень антител либо из-за недавнего лечения рака крови, либо по наследственным причинам.

Вылечить Смита помог коктейль из антител. Его состояние стало постепенно улучшаться, а через 45 дней после его приема он получил первый отрицательный тест.

«Я никогда не буду стопроцентным, потому что COVID-19 разрушил мои легкие, и мне довольно быстро начинает не хватать воздуха. Но теперь каждый прожитый день — это бонус», — рассказал Смит.

коронавирус
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