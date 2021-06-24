Максимальные баллы на ВНО-2021 получили 574 ученика, сообщила замминистра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

«В Украине завершилось ВНО-2021! По итогам 574 ученика получили 200 баллов», — пишет Мандзий в Facebook.

Тестирование по украинскому языку и литературе на максимум сдали 5 выпускников (8 в 2020);

По украинскому языку — 28;

По истории Украины — 23 (49 в 2020 г.);

По английскому языку — 210 (84 в 2020 г.);

По испанскому языку — 2;

По математике — 137 (142 в 2020 г.);

По физике — 28 (64 в 2020 г.);

По географии — 10 (3 в 2020 г.);

По биологии — 114 (44 в 2020 г.);

По химии — 17 (45 в 2020 г.).

В 2020 году «на отлично» с внешним независимым тестированием справились 447 выпускников (+63% по сравнению с предыдущим годом), в 2019 году — 274 ученика.

При этом тестирование по английскому языку провалили 10,68% абитуриентов, по испанскому — 15,79%, по немецкому — 11,49%, по французскому — 8,94%, по математике — 31,11%, по физике — 8,33%.