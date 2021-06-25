В Израиле вернули масочный режим

Власти Израиля на фоне роста числа заразившихся коронавирусом вновь ввели обязательное ношение масок в закрытом пространстве, со ссылкой на заявление Минздрава сообщила The Times of Israel.

Накануне в стране зарегистрировали более 200 новых случаев заражения COVID-19, что стало максимумом с начала апреля.

Требование носить маски не касается детей до семи лет, людей с медицинскими противопоказаниями, а также тех, кто работает в замкнутом пространстве один или постоянно вдвоем. Не носить маску также разрешили во время занятий спортом.

Власти Израиля отменили масочный режим 15 июня. Однако затем в стране вновь начался рост числа заразившихся коронавирусом. Причиной 70% новых случаев заболевания COVID-19 в стране за последние недели считается индийский штамм, пишет The Times of Israel. В ВОЗ полагают, что этот штамм в два раза более заразный, чем первоначальный «уханьский» вариант.

На фоне роста числа заразившихся Израиль также отложил открытие границ для вакцинированных туристов. Власти планирует разрешить им въезд в страну в частном порядке с 1 августа, а не с 1 июля, как ожидалось.