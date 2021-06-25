В Германии неизвестный с ножом напал на людей, есть погибшие

В центре немецкого Вюрцбурга неизвестный с ножом напал на людей. Погибли трое, пострадали шесть человек, сообщила в пятницу газета Bild.

Центр города оцеплен, ведется полицейская операция.

«В полиции сообщили, что в настоящее время опасность для населения больше не существует. Районы в центре города по-прежнему заблокированы», — отмечает СМИ.

Издание пишет, что нападавший был ранен в ногу и нейтрализован.

О возможной связи инцидента с терроризмом не сообщается.