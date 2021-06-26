В Украине сегодня отмечают День крымскотатарского флага

26 июня в Украине отмечают День крымскотатарского флага.
«День крымскотатарского флага впервые отмечался в 2010 году по инициативе Крымского Молодежного центра и других молодежных организаций. А 29 августа 2010 года на III сессии V Курултая крымскотатарского народа было принято решение отмечать День национального флага 26 июня — в день открытия II Курултая», — отмечает Постоянное представительство Украины при ООН на странице в соцсети Фейсбук.
В телеграм-канале Офиса президента подчеркивается, что 26 июня в Украине вспоминают тех, кто под крымскотатарским флагом боролся за право своего народа на самоидентификацию.
«Восстановление прав крымскотатарского народа как коренного народа Украины станет настоящим проявлением исторической справедливости. Будем делать все возможное для этого», — говорится в сообщении Офиса президента.
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