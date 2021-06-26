В РФ впервые с января выявили более 21 тысячи новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявили 21 665 новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных местного оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Это первый раз с января, когда суточное число новых случаев превышает отметку в 21 тыс., и максимум с 21 января, когда за сутки зарегистрировали 21 887 новых случаев COVID-19.

Общее число заболевших в РФ превысило 5,4 млн. Выздоровели 4,9 млн человек (более14 тыс. за сутки), умерли более 132 тыс. (плюс 619 за сутки).

При этом в Петербурге за сутки зафиксировали 107 смертей — рекорд за всю пандемию.