Землю на прифронтовых территориях можно будет покупать и продавать

На рынке земли, стартующем 1 июля, могут реализовываться только частные земли подконтрольной Украине территории.
Об этом в эфире телеканала «Дом» рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.
«Линия столкновения и временно оккупированная территория — там мораторий. Эти земли нельзя будет продавать и покупать до полного освобождения. А частные земли на территории, которую контролирует Украину, можно продавать», — сказал Высоцкий.
Причем нет никаких ограничений даже для зон, прилегающих к линии столкновения. Частник может продать свой участок земли и на этой территории, если на нее будет покупатель. Но покупатель должен учесть риски, связанные с российской вооруженной агрессией, и возможные последствия.
«Граница — это нулевая отметка на линии столкновения. Просто риски, что может здесь произойти, покупатель берет на себя. Ну, это частная собственность и частный покупатель», — пояснил замминистра.
Как сообщалось, в Украине 33 млн гектаров земли находятся в частной собственности, от 5 млн гектаров — в коммунальной, государственной собственности. Рынок земли предусматривает приобретение и продажу исключительно частной земли. На покупку государственных или коммунальных земель наложен бессрочный запрет, их можно только сдавать в аренду.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016