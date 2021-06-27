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Землю на прифронтовых территориях можно будет покупать и продавать

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Землю на прифронтовых территориях можно будет покупать и продавать

На рынке земли, стартующем 1 июля, могут реализовываться только частные земли подконтрольной Украине территории.

Об этом в эфире телеканала «Дом» рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

«Линия столкновения и временно оккупированная территория — там мораторий. Эти земли нельзя будет продавать и покупать до полного освобождения. А частные земли на территории, которую контролирует Украину, можно продавать», — сказал Высоцкий.

Причем нет никаких ограничений даже для зон, прилегающих к линии столкновения. Частник может продать свой участок земли и на этой территории, если на нее будет покупатель. Но покупатель должен учесть риски, связанные с российской вооруженной агрессией, и возможные последствия.

«Граница — это нулевая отметка на линии столкновения. Просто риски, что может здесь произойти, покупатель берет на себя. Ну, это частная собственность и частный покупатель», — пояснил замминистра.

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Как сообщалось, в Украине 33 млн гектаров земли находятся в частной собственности, от 5 млн гектаров — в коммунальной, государственной собственности. Рынок земли предусматривает приобретение и продажу исключительно частной земли. На покупку государственных или коммунальных земель наложен бессрочный запрет, их можно только сдавать в аренду.

Донбасс, рынок земли
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