Предпринимателям разрешили подключиться к государственной системе обмена информацией

Кабинет министров Украины на прошедшей неделе принял решение, который позволит бизнесу подключиться к государственной системе обмена данными «Трембита», заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Отныне бизнес сможет подключиться к государственной системе обмена данными „Трембита“. На этой неделе правительство приняло решение, которое позволит предпринимателям взаимодействовать с государственными ресурсами и получать необходимую информацию из реестров за считанные минуты, без лишних бумажных справок», — написал Шмыгаль в Фейсбуке в воскресенье.
Он отметил, что данное решение позволит сделать взаимодействие между бизнесом и органами госвласти более прозрачным.
«Это еще один шаг к переходу Украины в режим „paperless“, который упростит бизнесу доступ к данным и повысит прозрачность во взаимодействии с органами государственной власти», — подчеркнул премьер.
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