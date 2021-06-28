Илон Маск за неделю стал богаче почти на 10 миллиардов долларов

Состояние главы производителя электромобилей Tesla по итогам прошлой недели выросло на 9,9 миллиарда долларов, подсчитал журнал Forbes.

Согласно оценке издания, состояние Маска выросло почти на 9,9 миллиарда за счёт роста стоимости акций Tesla и составило 165,9 миллиарда долларов. По данным обновляемого в реальном времени списке миллиардеров Forbes Real-Time Маск по-прежнему занимает третье место.

Стоимость акций Tesla по итогам прошедшей недели выросла на 7,8%, при этом в пятницу бумаги подешевели на 1,17%. Издание связывает такой активный рост стоимости ценных бумаг компании с общерыночным оптимизмом с учётом того, что Белый дом и группа сенаторов из демократической и республиканской партий США достигли в среду предварительного соглашения об «инфраструктурном пакете» приблизительно на 1,2 триллиона долларов.