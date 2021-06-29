Байден заявил, что Трамп нанес «невообразимый ущерб» отношениям США с другими странами

Дональд Трамп на посту американского президента своими действиями нанес «невообразимый ущерб» отношениям США с союзниками и другими странами в мире. Такое мнение выразил в понедельник нынешний американский лидер Джо Байден во время проводимого в режиме видеосвязи мероприятия Национального комитета Демократической партии США по сбору средств. Стенограмму его выступления распространил пресс-пул Белого дома.
«Кстати, я только что вернулся из Европы. ...И вот итог. Я знаю, что вы все понимали это — невообразимый ущерб, нанесенный в международном масштабе последним, кто сидел на этом месте», — сказал Байден, не называя Трампа по имени. Нынешний глава государства не уточнил, какими именно действиями экс-президент нанес ущерб отношениям США с другими странами.
Байден в середине июня совершил свою первую зарубежную поездку в качестве главы администрации США. Он принял участие в саммите Группы семи в Великобритании. После этого он вылетел в столицу Бельгии на встречу НАТО на высшем уровне, затем в Брюсселе состоялся саммит США — ЕС. Завершением турне Байдена стала его двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным в Женеве 16 июня.
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