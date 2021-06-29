В Познани поляк напал на группу украинцев

В Познани на группу украинцев совершил нападение агрессивный поляк.
Один из пострадавших украинцев потерял сознание после удара по голове, сообщает местный портал Epoznan.
Нападение было совершено на пляже озера Стшешин.
«Неизвестный мужчина стал кричать группе украинцев, чтобы убирались, ударил одного из них ногой по голове так, что тот потерял сознание. После нападения „герой“ стал убегать, но другим отдыхающим удалось его поймать», — цитирует издание одного из очевидцев происшествия.
Нападавший мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и просто искал повод выплеснуть агрессию, а когда услышал украинскую речь, совершил нападение.
«Полицейские водной полиции на лодке подплыли на место инцидента после сообщения от отдыхающих. Им показали место, где лежит без сознания избитый мужчина. Ему оказали медицинскую помощь. В какой-то момент он пришел в себя и объяснил, что на него напал мужчина, выкрикивая оскорбления на основе национальности», — рассказала представитель полиции Познани Марта Мруз.
Нападавшего агрессивного мужчину задержали. Его допросят и предъявят обвинение.
Пострадавший украинец получил необходимую помощь от медиков «скорой».
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