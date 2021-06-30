Рада проголосовала нужный для программы с МВФ «банковский» закон

Верховная Рада приняла в целом «банковский» законопроект (№ 4367), что является важным условием для первого пересмотра программы финансирования stand-by Международного валютного фонда (МВФ) и получения второго ее транша.

За закон на заседании в среду проголосовало 279 народных депутатов.

Закон расширяет состав правления Нацбанка с 6 до 7 человек, добавив туда члена правления, который будет отвечать за небанковские финучреждения.

Основная цель закона — совершенствование корпоративного управления в банках, в частности усиление ответственности совета и правления банка, системы внутреннего контроля и управления рисками.

Кроме этого, предлагается внедрить новую структуру капитала (включая буферами капитала), которая усилит способность банка поглощать убытки, а также дополнительные требования к членам совета и правления банка.

Нацбанку будет предоставлено право устанавливать банкам индивидуальный размер экономических нормативов в зависимости от рискованности деятельности и право требовать изменения персонального состава совета или правления банка, если текущий состав этих органов не способен обеспечивать эффективное управление и контроль за деятельностью финучреждения.

Документ также уточняет отдельные нормы банковского законодательства, в частности относительно консолидированного надзора за банковскими группами, лицензирования банков, согласования приобретения существенного участия в банках и требований к их структурам собственности.