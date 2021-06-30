В РФ снова установлен суточный рекорд смертности от коронавируса

В России за прошедшие сутки от коронавируса умерли 669 человек, что стало новым максимумом с начала пандемии. Всего за это время в соседней стране умерли 135 214 человек.
За день в РФ также зарегистрировали 21 042 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 5 514 599.
На фоне вспышке заболеваемости коронавирусом летом уже в 20 регионах РФ ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. За отказ от прививки могут отстранить от работы.
В Кремле накануне признали, что достичь уровня в 60% вакцинированных россиян к осени, как планировалось раньше, не удастся. Привить 60% населения страны требуется для достижения коллективного иммунитета.
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