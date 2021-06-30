В России предрекают обвал цен на нефть

Цена российской нефти марки Urals к 2050 году может упасть до $26 за баррель, сообщил глава «Сбера» Герман Греф, выступая на Международном финансовом конгрессе. Сейчас стоимость Urals находится около двухлетних максимумов.
«Наши оценки — мы их сегодня представили в правительство — выглядят очень-очень серьезно, я бы сказал. Вызывают большую озабоченность. В частности, цена на нефть Urals. С базовой цены в $77 за баррель падает к 2050 году в три раза, до $26 за баррель. Цена на газ падает в два раза», — приводят его слова российские СМИ.
Помимо этого, объем добычи нефти в России при текущем темпе декарбонизации в ближайшие 30 лет упадет в три раза, а экспорт нефти может упасть в 4-6 раз. «Это цифры, которые у нас получились в результате анализа тех трендов, которые уже заложены», — сказал Греф.
Цена нефти Urals в Европе впервые за последние два года превысила $75 на баррель на торгах 25 июня в регионе Средиземноморья. Последний раз выше этой отметки цена российской нефти поднималась в мае 2019 года. Стоимость Urals выросла вслед за повышением цены нефти Brent, которая на прошлой неделе протестировала уровень $76 за баррель впервые с октября 2018 года.
Цена Urals учитывается в РФ при расчете экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также налога на добычу полезных ископаемых на нефть.
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