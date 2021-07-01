Китай заявил о построении общества средней зажиточности

КНР успешно достигла первую цель столетия по искоренению абсолютной бедности и построению общества средней зажиточности. Об этом в четверг на торжественной церемонии в честь 100-летия Коммунистической партии Китая (КПК) заявил генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин.

«Мы достигли первой цели столетия и во всех отношениях построили общество средней зажиточности в Китае», — сказал он во время выступления на площади Тяньаньмэнь.

«Это означает, что мы решили историческую задачу по искоренению абсолютной бедности в Китае. И теперь мы уверенными шагами идем к достижению нашей второй цели столетия — превращению Китая в великое, современное социалистическое государство во всех отношениях», — отметил глава государства.

Согласно китайской идеологии, цели «двух столетий» заключаются в построении общества «сяокан» (средней зажиточности) к 100-летию КПК в 2021 году, а также превращении Китая в «сильное, демократическое, цивилизованное, гармонизированное и современное социалистическое государство» к столетней годовщине основания КНР в 2049 году.