Китай заявил о построении общества средней зажиточности

КНР успешно достигла первую цель столетия по искоренению абсолютной бедности и построению общества средней зажиточности. Об этом в четверг на торжественной церемонии в честь 100-летия Коммунистической партии Китая (КПК) заявил генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин.
«Мы достигли первой цели столетия и во всех отношениях построили общество средней зажиточности в Китае», — сказал он во время выступления на площади Тяньаньмэнь.
«Это означает, что мы решили историческую задачу по искоренению абсолютной бедности в Китае. И теперь мы уверенными шагами идем к достижению нашей второй цели столетия — превращению Китая в великое, современное социалистическое государство во всех отношениях», — отметил глава государства.
Согласно китайской идеологии, цели «двух столетий» заключаются в построении общества «сяокан» (средней зажиточности) к 100-летию КПК в 2021 году, а также превращении Китая в «сильное, демократическое, цивилизованное, гармонизированное и современное социалистическое государство» к столетней годовщине основания КНР в 2049 году.
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