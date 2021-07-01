Китай собирается ликвидировать «сепаратизм» на Тайване

Центральное правительство Китая будет активно поддерживать социально-экономическую стабильность в Гонконге и предпримет решительные меры для ликвидации сепаратизма на Тайване. Об этом заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин.
«Мы будем защищать национальный суверенитет, свои интересы безопасности и развития, обеспечивать стабильность в Гонконге, а также в специальном административном районе Макао, — подчеркнул он, выступая с речью на пекинской площади Тяньаньмэнь по случаю 100-й годовщины Компартии Китая (КПК). — Мы также должны предпринять решительные меры для того, чтобы нанести сокрушительный удар по попыткам обеспечить т. н. независимость Тайваня».
По словам китайского лидера, Пекин намерен сохранить высокую степень автономии Гонконга, однако одновременно будет усиливать механизмы по эффективному обеспечению там национальной безопасности. «Никто не должен недооценивать решимость и силу воли китайского народа, который будет твердо защищать суверенитет и территориальную целостность своей страны», — подытожил Си Цзиньпин.
КПК 1 июля празднует свою 100-ю годовщину. Согласно официальным данным, число членов компартии в Китае постоянно увеличивается и уже превысило 95 млн человек.
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